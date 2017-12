Madson prevê concorrência com Pikachu no Vasco e elogia colega

"Já tive um papo com o Pikachu. É um excelente jogador, provou sua capacidade no Paysandu. Quem ganha com isso é o Vasco. Dois jogadores de alto nível na posição é sempre importante. Dois bons laterais, três bons atacantes, três bons zagueiros, quem ganha com isso é o time. Claro que irei brigar pelo meu espaço e ele pelo dele. Vamos deixar essa decisão na mão do Jorginho", disse nesta sexta-feira.

Depois de um 2015 tão complicado, com o rebaixamento, Madson mostrou confiança em dias melhores para este ano. Em parte por conta da boa arrancada do Vasco na reta final do Brasileirão. Mas também por conta do técnico Jorginho, que chegou já no fim da temporada passada e agora terá a chance de tocar o trabalho desde o início de 2016.

"Esse ano o Jorginho vai ter mais tempo para trabalhar com a equipe. Colocar mesmo o jeito que ele gosta de atuar, pois ano passado disputamos muitos jogos e treinamos pouco. Mas esse ano, com a pré-temporada, ele vai implementar a formação tática dele para a equipe estar cada vez melhor. É um ano que nosso objetivo é o acesso. O Vasco é um time grande e todos os campeonatos que ele entra, tem que vir com a obrigação de vencer. Esperamos que 2016 seja de muitas felicidades", comentou.