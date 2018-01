Madureira anuncia acerto com Viola O Madureira anunciou nesta sexta-feira a contratação do atacante Viola, de 36 anos, segundo o site Terra. Revelado pelo Corinthians e com passagens por diversos clubes do Brasil, o jogador disputará o Campeonato Carioca e deve se apresentar ao novo time na próxima segunda-feira. Viola, que no último Campeonato Brasileiro defendeu o Guarani, não será o único jogador com idade acima dos 30 no elenco. O Madureira já conta com goleiro Carlos Germano, de 34 anos (ex-Vasco e Botafogo), o volante Nasa, de 36 (ex-Vasco), os meias Marquinhos, de 33 (ex-Flamengo) e o atacante Sorato, de 35 (ex-Vasco, Fluminense e Botafogo).