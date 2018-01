Madureira goleia no Carioca O Madureira conseguiu a sua primeira no segundo turno do Campeonato Carioca ao golear o Cabofriense por 4 a 1, nesta segunda-feira, pela quinta rodada da competição. O Madureira tem agora quatro pontos e ultrapassou Friburguense e Volta Redonda na classificação. O time de Cabo Frio é o lanterna, com apenas um ponto conquistado em cinco jogos. O técnico do Madureira, o ex-jogador Renato Gaúcho, adotou a formação tática 3-5-2 para esta partida. O lateral-esquerdo Augusto, do Madureira, inaugurou o placar aos 29 minutos do primeiro tempo. O restante dos gols foram marcados no segundo tempo, aos 50 segundos, novamente Augusto ampliou o marcador. Aos 34 minutos, o atacante Orlando fez o terceiro, e, aos 41 minutos, o atacante Scott fez o quarto gol do Madureira. O lateral-esquerdo Paulo Roberto fez o único gol do Cabofriense, aos 46 minutos.