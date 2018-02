Madureira mantém infefinição no ataque diante do Fla O técnico Alfredo Sampaio não quis revelar quem vai substituir a dupla de ataque titular do Madureira na segunda e decisiva partida da final da Taça Guanabara, contra o Flamengo, quarta-feira, no Maracanã. Valdir Papel sofreu um trauma no pé esquerdo e deve parado por pelo menos 15 dias. E Marcelo irá cumprir suspensão. Fábio Júnior, que chegou a jogar alguns minutos na vitória por 1 a 0 sobre Flamengo, no domingo, deve ser um dos escalados. A outra vaga vai ser disputada por Josimar, Assumpção e Dieguinho. Nesta segunda-feira, o atacante Marcelo disse que ainda se sente decepcionado com o erro do árbitro Marcelo Venito Pacheco, que não viu o pênalti sofrido pelo jogador do Madureira e, interpretando o lance como simulação, o expulsou do jogo de domingo. ?Ele me tirou da final, logo no melhor momento de minha carreira. Eu me preparei para esses dois jogos?, reclamou. Aos 24 anos, Marcelo já marcou seis gols no Estadual do Rio e afirmou que se sentia bem confiante para o jogo decisivo de quarta-feira. ?Desde as categorias de base, já fiz mais ou menos 20 gols no Flamengo. Agora o que me resta é torcer pelos colegas de time da tribuna?, lamentou. Na última rodada da fase classificatória da Taça Guanabara, Marcelo foi o autor dos quatro gols do Madureira na goleada por 4 a 1 sobre o Flamengo. Mas, apesar de não poder jogar na quarta-feira, ele viajou com o grupo para um hotel na zona sul do Rio: decidiu se concentrar com os demais jogadores do Madureira.