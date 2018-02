Madureira vence e complica a vida do Fluminense no Carioca O Fluminense se complicou no Campeonato Carioca ao perder para o Madureira por 1 a 0, neste sábado, no Estádio de Moça Bonita, em Bangu. O resultado deixou o time tricolor distante da classificação à semifinal da Taça Rio, o segundo turno do Carioca. ?Infelizmente, acho que estamos fora da disputa?, disse o meia Carlos Alberto, muito vaiado ao deixar o gramado. Com a derrota, o Fluminense permaneceu com três pontos e pode perder a terceira posição no Grupo B. Já o Madureira deu um salto importante na competição e tem boas chances de conseguir chegar à semifinal. O time vem na segunda posição provisória do Grupo A, com seis pontos, ao lado do líder Botafogo. O time do subúrbio foi sempre superior ao Fluminense e poderia ter vencido por um placar mais folgado. O gol do atacante Muriqui, que aproveitou bem passe de Daniel, surgiu num momento em que o Madureira já dominava a partida. O técnico Joel Santana lançou Lenny e Rafael Moura no intervalo. O Fluminense melhorou um pouco, passou a pressionar o adversário, mas sem objetividade. Logo o Madureira se impôs e voltou a ser mais perigoso. Por três vezes, o goleiro Fernando Henrique teve de se esticar para evitar outros gols. Ele foi o único do Fluminense a deixar o campo aplaudido pela torcida. A maior parte do público se revoltou com a exibição do Fluminense e saiu de Moça Bonita protestando contra o restante do time e, principalmente, Carlos Alberto. MADUREIRA 1 X 0 FLUMINENSE Madureira - Éverton; Claudemir, Odvan, Léo Fortunato e Amarildo; André Paulino, Wagner (Daniel), Zé Augusto (Alex) e Maicon (Osmar); Muriqui e Marcelo. Técnico: Alfredo Sampaio. Fluminense - Fernando Henrique; Carlinhos, Luís Alberto, Thiago Silva e Júnior César; Fabinho, Romeu, Cícero (Lenny) e Carlos Alberto; Alex Dias e Soares (Rafael Moura). Técnico: Joel Santana. Gol - Muriqui, aos 34 minutos do primeiro tempo. Juiz - José Alexandre Barbosa Lima. Cartões amarelos - Claudemir, Odvan, André Paulino, Zé Augusto, Marcelo, Carlinhos, Luís Alberto e Júnior César. Público e renda - Não disponíveis Local - Estádio de Moça Bonita, em Bangu.