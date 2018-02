Maduro, Diego se diz perto do ideal Diego está retornando à seleção depois do fiasco do Brasil no torneio pré-olímpico, em janeiro, e tem-se mostrado mais contido, avesso a brincadeiras em público. Há um motivo por trás disso. Durante a competição classificatória para os Jogos de Atenas, Diego esteve no centro de uma polêmica, ao lado de Robinho, por causa de uma foto em que abaixava o calção do colega de clube. Após a eliminação, os dois foram bastante criticados. E o coordenador-técnico da seleção, Zagallo, chegou a declarar na oportunidade, muito irritado, que a seleção brasileira não podia comportar algumas atitudes, num recado direto a Diego e Robinho. O meia santista disse que tirou lições do episódio e que agora está preocupado em se manter na seleção. "Quero uma seqüência de convocações." Ele se disse mais amadurecido e experiente, apesar do intervalo curto entre o pré-olímpico e os treinos atuais para a disputa da Copa América. "Já absorvi tudo daquela história. Aprendi com a derrota." Diego admitiu que está mais sério, mas atribuiu a mudança à faixa etária do grupo convocado por Carlos Alberto Parreira, em atividade na Granja Comary, em Teresópolis. "Com a sub-23, o ambiente era outro, normal num grupo mais jovem." Ele disse que a maior prova de que já se recuperou do insucesso recente foi a convocação para a Copa América e vai tentar se concentrar cada vez mais na seleção e no Santos. "Contar com a confiança da comissão técnica é muito bom, mas eu preciso estar sempre atento para não me acomodar." O cansaço por estar sem férias - de janeiro até hoje disputou o pré-olímpico, a Copa Libertadores da América e o Campeonato Brasileiro - não afetou muito seu condicionamento físico. Antes mesmo de seguir para Teresópolis, o atleta vinha realizando trabalhos específicos para manter a forma física. "Estou próximo do meu ideal."