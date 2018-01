Mãe dá bronca no zagueiro Roque Jr Embora não tenha feito uma grande atuação na Copa América, o zagueiro Roque Júnior vem agradando ao técnico Luiz Felipe Scolari, que ainda não lhe deu nenhuma bronca. Recebeu, porém, um puxão de orelha da mãe, Maria Aparecida, que telefonou para o jogador na concentração. "Ela estava preocupada e me perguntou por que eu não estava dando bom dia para o Felipão", contou Roque. Nos últimos dias, Felipão afirmou que os atletas de defesa não estavam se falando. "É uma dificuldade até para arrancar bom dia deles", brincou o treinador. O jogador contou para a mãe, que mora em Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais, que a situação não era bem aquela. "Disse que dou bom dia para o Felipão todos os dias", comentou ele, que tratou de deixar a mãe despreocupada. Apesar da preocupação com a falta de diálogo, Felipão vai manter os três zagueiros, Roque Júnior, Cris e Juan, na partida de quarta-feira, contra o Paraguai. Terá, porém, de se contentar com pouca conversa dentro do campo. "É difícil mudar esse jeito, porque desde criança sou assim", disse Juan.