Mãe de Adriano diz que jogador foi fechado no Rio

A mãe do atacante Adriano, Rosilda, afirmou nesta segunda-feira que o jogador foi fechado no acidente de trânsito ocorrido na Avenida Sernambetiba, na Barra da Tijuca. Veja também: Atacante Adriano sofre acidente no Rio, mas passa bem Na madrugada desta segunda, o carro de Adriano (Audi) perdeu a direção e bateu no meio-fio. O veículo ainda atingiu outros três automóveis - um Polo, um Ford Ka e um Palio. "O Adriano foi cortado e não tinha para onde ir, aí, jogou o carro no canto", contou Rosilda em entrevista à Rádio Bandnews. "Ele está bem agora e está descansando do susto." Rosilda ainda contou que o atacante voltou para casa logo após o acidente. "Ele pegou um táxi, pois estava chegando muita gente e jornalistas. Então ele teve de sair." Adriano está de férias no Rio de Janeiro. O jogador se apresentará ao São Paulo no dia 7 de janeiro, quando inicia os trabalhos no clube para a disputa da Copa Libertadores e do Campeonato Paulista.