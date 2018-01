Mãe de Grafite passa a noite em SP A mãe do jogador Grafite, Ilma de Castro Libânio, passou a noite na casa de parentes em São Paulo - um dia depois de ter sido sequestrada por três homens em sua casa, no município de Campo Limpo Paulista, região de Jundiaí, no interior de São Paulo. Ilma foi resgatada pela polícia na quinta-feira, numa chácara abandonada na zona rural de Arthur Nogueira, na região de Campinas. Dois suspeitos foram presos e, na delegacia, foram reconhecidos por Ilma. Para a polícia, não se trata de uma quadrilha especializada. Os suspeitos foram considerados ?amadores? . A polícia acredita que pelo menos mais seis pessoas tenham participado da ação.