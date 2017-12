Mãe de Parreira é enterrada no Rio Cerca de 150 pessoas acompanharam nesta terça-feira o sepultamento de Geny Gomes Parreira, mãe do técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, no Cemitério de Ricardo de Albuquerque, zona oeste do Rio. Ela morreu na segunda-feira, aos 86 anos, vítima de infecção generalizada - estava internava havia dois meses no Hospital Barra D?Or, com vários problemas de circulação. Dona Geny era viúva e deixou dois filhos ? Carlos Alberto e Paulo ?, quatro netos e uma bisneta. ?Minha mãe era uma pessoa que só fazia o bem, gostava de viver em torno da família, era uma incentivadora dos filhos, netos e agora da bisneta (Leticia). Uma pessoa muito querida e amada?, disse o técnico da seleção. Parreira rendeu uma última homenagem à dona Geny, colando na capela onde o corpo era velado várias fotos em que sua mãe aparecia sorridente, ao lado de parentes. ?É assim, com essas imagens, que quero guardá-la na memória?, justificou. Amigo inseparável de Parreira, o coordenador da seleção, Mário Jorge Lobo Zagallo, marcou presença na cerimônia, assim como vários dirigentes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o ex-jogador Bebeto, os técnicos Sebastião Lazaroni e Jair Pereira, o presidente do Fluminense, Roberto Horcades, e Sonia Nazário, representando o filho Ronaldo, do Real Madrid. Dona Geny era a torcedora número um do filho e chegou a cobrar dele a escalação de Ronaldo durante a Copa do Mundo de 1994, quando o atacante estava com apenas 17 anos. Apesar de o jovem jogador não ter entrado no time, o Brasil conquistou o tetra sob o comando de Parreira.