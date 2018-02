Mãe de Parreira morre no Rio Geny Gomes Parreira, de 85 anos, a mãe do técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, morreu hoje em conseqüência do agravamento de uma pneumonia. Ela estava internada havia vários dias numa clínica da zona sul do Rio. Seu corpo será sepultado amanhã, às 12 horas, no Cemitério de Ricardo de Albuquerque, na Baixada Fluminense.