Mãe de Robinho aparece em público A mãe de Robinho, Marina da Silva Souza, fez no início da tarde desta sexta-feira sua primeira aparição pública depois do sequestro de 41 dias. Acompanhada do jogador e de mais duas pessoas, ela foi até a varanda de seu apartamento e acenou para as pessoas que se concentravam nas proximidades do prédio e fez sinal de positivo. Aparentemente mais magra e com a expressão abatida, ela usava um boné cobrindo sua cabeça, escondendo o cabelo, que foi raspado pelos sequestradores.