Mãe de Robinho é libertada Foi libertada nesta manhã a mãe do jogador Robinho, do Santos, Marina Silva, que estava seqüestrada desde o dia 6 de novembro. Ela foi deixada no bairro de Perus, na zona oeste de São Paulo, e procurou ajuda em uma casa às 7h25 de hoje. Maria havia sido seqüestrada no município de Praia Grande, no litoral sul de São Paulo.