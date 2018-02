Mãe de Robinho já viaja para Santos A mãe do atacante Robinho, Marina da Silva Souza, já está retornando para sua casa, em Santos (SP), sendo levada pela Polícia Militar. Ela recebeu alta a instantes no hospital Metropolitano da Lapa, em São Paulo (SP), segundo a TV Globo. Segundo a assessoria de imprensa do hospital, Marina está bem, apesar do abatimento físico e mental pelos 41 dias em que ficou no cativeiro. Ela perdeu 4 quilos neste período. Robinho e sua mãe se encontram em breve na principal cidade do litoral paulista.