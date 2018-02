Mãe de Rogério é libertada A mãe do volante Rogério, Inês Fedelis Régis, 57 anos, que havia sido seqüestrada no último dia 21 de março em Campinas, foi encontrada hoje em Caraguatatuba, litoral Norte, por policiais da Delegacia de Anti Seqüestro de Campinas. Rogério joga atualmente no Sporting de Portugal. O cativeiro foi estourado, uma mulher, que tomava conta da vítima, foi presa. O local fica numa vila de pescadores em Caraguatatuba. A mãe do jogador Rogério está bem, e deu alguns telefonemas para a família. A pedidos da família e por critério editorial, a Agência Estado e o estadao.com.br não divulgaram o crime.