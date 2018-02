Mãe de Rogério já descansa em casa A mãe do jogador Rogério já está descansando em sua casa em Campinas, no interior de São Paulo. Ela chegou à cidade por volta das 4 horas desta sexta-feira, depois de prestar depoimento na Delegacia Anti-Seqüestro (DAS). Inês Fidélis Régis, 57 anos, foi libertada ontem de um cativeiro em Caraguatatuba, litoral norte do Estado. A mãe do jogador do Sporting, de Portugal, foi levada da casa da família em Campinas, no bairro São Vicente, na noite de segunda-feira. Inês contou aos policiais que foi alimentada e não chegou a ser agredida, mas passou o tempo todo num colchão velho, num pequeno quarto. A polícia agora procura por André Luiz Ramos, de 33 anos, conhecido como ?Barba?. Ele estava no cativeiro onde foi presa Roberta Cristiana Santos Andrade, 19 anos, que cuidava do local. O suspeito teria ficado ferido na troca de tiros com os policiais. ?Barba? conseguiu fugir pulando um muro, apesar da presença de 12 policiais da Delegacia Anti-Seqüestro. A casa usada como cativeiro tem apenas sala, quarto e banheiro e os dois sequestradores viram a chegada da polícia pela janela.