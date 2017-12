Mãe de Ronaldo leva bola à Aparecida Sônia Nazário, mãe do atacante Ronaldo, da seleção brasileira e do Real Madrid, visitou nesta manhã de sexta-feira o Santuário Nacional de Aparecida, para cumprir uma promessa feita pelo filho. Ela chegou à Aparecida por volta das 6 horas, com uma camisa usada pelo jogador no Mundial e uma bola autografada pela seleção pentacampeã. A bola e a camisa estão expostas na Sala de Promessas, no sub-solo da Basílica. A última visita de Ronaldo à Padroeira do Brasil aconteceu no dia 30 de julho, quando ele deixou uma prótese de cera representando seu joelho direito, agora recuperado. A assessoria de imprensa da Basílica informou que Sônia Nazário foi cumprir a promessa feita pelo filho, mas não deu entrevistas.