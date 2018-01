Mãe de Ronaldo: "Luta não foi em vão" Sonia Nazário, mãe do atacante Ronaldo, parafraseou o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, nesta terça-feira, durante a cerimônia de entrega do Prêmio Brasil Olímpico, na Escola Naval, no centro do Rio, onde representou o filho homenageado com o prêmio ?Hors Concours?. ?A esperança venceu o medo.? Segundo Sonia, Ronaldo, que foi eleito o melhor jogador de 2002, em Madri, e por isto não pôde estar presente na premiação do Rio, ?estava muito emocionado com as homenagens?. ?A luta dele após as contusões não foram em vão. Agora, ele só precisa continuar jogando, que é o seu maior sonho?, afirmou a mãe do craque, que falou com o filho, pelo telefone pela manhã.