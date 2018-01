Mãe do jogador Grafite é libertada A mãe do jogador Grafite, do São Paulo, foi libertada nesta quinta-feira à tarde em Artur Nogueira, na região de Campinas, no interior paulista. De acordo com informações iniciais da Guarda Civil da cidade, Ilma de Castro Libânio foi levada para a delegacia da cidade e logo em seguida ao Pronto Socorro Municipal, onde se encontra bem, sem ferimentos. Um dos helicópteros da Polícia Militar da região de Campinas dá apoio às operações de busca aos seqüestradores. A Polícia Militar também confirma o fim do seqüestro. Por volta das 14h30 de quarta-feira, a mãe do jogador estava acompanhada do marido, Odair, e do filho Emerson, em sua casa no Jardim Monte Alegre, no município de Campo Paulista, na região de Jundiaí, quando foi levada por bandidos armados com revólveres. Durante toda a tarde de ontem os familiares prestaram depoimento na Delegacia de Investigações Gerais, de Jundiaí, onde fizeram um retrato-falado dos seqüestradores. Segundo o delegado Paulo Tucci, os bandidos invadiram a casa, renderam o pai, a mãe, e o irmão do jogador, enquanto um terceiro elemento da quadrilha, ficou aguardando no carro, estacionado em frente a casa. O veículo, de cor escura, seria possivelmente um Kadet. O pai e o irmão tiveram as mãos e os pés amarrados, e ficaram no interior da casa. O filho conseguiu se livrar e em seguida libertou o pai. Um dos helicópteros da Polícia Militar da região de Campinas dá apoio às operações de busca aos seqüestradores. A Polícia Militar também confirma o fim do seqüestro. A pedidos da família e por critério editorial, a Agência Estado e o estadao.com.br não divulgaram o crime.