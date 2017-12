Mãe passa a comandar a vida de Ronaldo Apesar de ainda não ter oficializado seu divórcio com Milene Domingues, o atacante Ronaldo já tem uma nova mulher para comandar sua vida: dona Sônia Barata. Nesta sexta-feira, a mãe do craque esteve na Granja Comary, em Teresópolis, região serrana do Rio, onde acompanhou o último dia do treinamento do filho, antes do embarque a Lima, para o confronto contra o Peru, domingo, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2006. "Vim acompanhar minha cria de perto. Agora, eu entro em ação", afirmou dona Sônia, que chegou à Granja Comary pela manhã, acompanhada por seus netos Caio, de 10 anos, e Amanda, de 6 anos. Ela revelou já estar auxiliando Ronaldo na procura por uma nova casa em Madri. "A mãe assume o comando e vou cuidar de tudo, inclusive, vou me mudar para a Espanha." Sobre Milene, dona Sônia demonstrou nutrir um grande afeto, não a poupou de elogios e ainda frisou tê-la como uma "filha". Reafirmou sua disposição de também ajudá-la no que for necessário. Por fim, lembrou que tanto Ronaldo quanto a nora são adultos para decidirem e ver o que é melhor para o futuro de ambos e do filho do casal, Ronald. "Não vejo a separação como uma decisão definitiva, mas não quero falar muito porque meu desejo é o de interferir o menos possível na vida deles", considerou dona Sônia. "Vou esperar os papéis do divórcio chegarem para ter a certeza de que eles vão assinar. Mas se este for o caminho para os dois serem felizes, tudo bem?. A união entre Ronaldo e dona Sônia é muito forte, por causa dos problemas que ambos enfrentaram durante a infância e adolescência do craque, quando, inclusive, a mãe precisou trabalhar como vendedora de salgadinhos para criá-lo. Por isso, o reconhecimento e a forte influência que ela exerce em sua vida. Mas, apesar de dona Sônia ainda ter esperanças de que Ronaldo e Milene não encerrem seu casamento, o atacante admitiu na quarta-feira, pela primeira vez, o rompimento. Desde que se casaram, em dezembro de 1999, a união foi cercada de comentários sobre a existência de possíveis desavenças. No entanto, o rompimento foi feito de forma amigável e sem brigas na Justiça. Afinal, um contrato pré-nupcial foi assinado entre ambos e Milene será indenizada pelos anos que passou casada com o jogador. Ela também terá direito a 50% da ilha que o atacante possui em Angra dos Reis, avaliada em cerca de US$ 1 milhão (cerca de R$ 2,9 milhão).