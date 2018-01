Máfia: advogado é o 4º suspeito O misterioso Daniel, apontado como integrante da máfia do apito, trabalha em Piracicaba, interior paulista, é advogado e se chama Daniel Gimenes. Por telefone, ele afirmou que já compareceu duas vezes à Polícia Federal de sua cidade. ?Estou esperando ser chamado para depor em São Paulo, não quero dar nenhum detalhe antes disso?, disse o acusado, após muita insistência ? tentou desligar o telefone várias vezes. Daniel Gimenes garantiu nunca ter se encontrado com o árbitro Edílson Pereira de Carvalho, mas admitiu conhecer o também árbitro Paulo José Danelon e o empresário Nagib Fayad - os três acusados de estelionato, formação de quadrilha, crime contra a economia popular e falsidade ideológica. ?Só sei de uma coisa: não cometi irregularidade nenhuma?, defendeu-se o advogado de Piracicaba. Segundo o depoimento de Danelon à PF e aos promotores do Gaeco, na quarta-feira, um sujeito de nome Daniel combinava com Nagib os resultados que deveriam ser manipulados. O árbitro teria sido procurado pela dupla em setembro de 2004. Para convencer o árbitro a entrar no esquema e sabendo de suas dificuldades financeiras na ocasião ? ganhava R$ 1 mil por jogo do Campeonato Paulista e recebia salário de R$ 2 mil na Faculdade de Odontologia de Piracicaba ?, Daniel lhe teria emprestado R$ 7,5 mil. O empréstimo seria pago com o dinheiro que Danelon receberia nos jogos escolhidos pela máfia. O advogado de Piracicaba preferiu não comentar as acusações: ?Pretendo ir a São Paulo o mais rápido possível para esclarecer tudo isso. Depois, falo mais com você?, disse Daniel Gimenes ao repórter.