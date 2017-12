Máfia: começa depoimento de Gibão O empresário Nagib Fayad, o Gibão, acusado de ser um dos mentores da chamada "Máfia do Apito", está depondo neste instante na audiência pública aberta na Comissão de Turismo e Desporto da Câmara dos Deputados. O esquema fraudava resultados de jogos de futebol para beneficiar apostadores em sites ilegais na internet. Ontem, o técnico em hardware Fernando Francisco Catarino, de Piracicaba, foi indicado pela Polícia Federal. Ele é acusado de ser um dos integrantes da quadrilha. As escutas telefônicas realizadas pela PF e pelo Ministério Público de São Paulo mostram Fernando e Gibão, conversando sobre as apostas. ?Ele apostava. E apostava alto nas bancas de São Paulo e do Rio?, afirmou o promotor José Reinaldo Carneiro. ?O Fernando estava ciente de que os árbitros eram corrompidos.? Gibão é o sexto a prestar esclarecimentos na comissão. Já estiveram na Câmara, os promotores José Reinaldo Carneiro e Roberto Porto, o ex-árbitro Paulo José Danelon, o presidente da Federação Paulista de Futebol, Marco Polo Del Nero, e o presidente da Associação Nacional dos Árbitros, José de Assis Aragão.