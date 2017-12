Máfia: dirigente vai processar Edílson Convidado a depor nesta quinta-feira na Comissão de Turismo e Desporto da Câmara dos Deputados, em Brasília, o vice-presidente licenciado da Federação Paulista de Futebol (FPF), Reinaldo Carneiro Bastos, negou seu envolvimento na máfia do apito. O ex-árbitro Edílson Pereira de Carvalho é quem tinha acusado o dirigente de participação no esquema de manipulação de resultados do futebol brasileiro. Por conta dessa acusação, Reinaldo Carneiro Bastos se afastou do cargo na FPF. Mas garantiu sua inocência e avisou que irá processar Edílson Pereira de Carvalho por danos morais. Reinaldo Carneiro Bastos é mais um a prestar depoimento na Comissão de Turismo e Desporto, que investiga esse escândalo na arbitragem para propor mudanças na legislação. Também já estiveram na Câmara o ex-árbitro Paulo José Danelon, o presidente da FPF, Marco Polo del Nero, o empresário Nagib Fayad e os promotores José Reinaldo Carneiro e Roberto Porto.