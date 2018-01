Máfia do Apito: empresário é preso O empresário Wanderlei Pololi, acusado de contratar árbitros de futebol como parte do esquema de manipulação nos resultados de jogos, foi preso na manhã desta sexta-feira em Piracicaba, interior de São Paulo. O empresário foi citado no depoimento do árbitro Paulo José Danelon como sendo intermediário do esquema, chamado de ?Máfia do Apito?. Segundo o árbitro, Wanderlei dizia que trabalhava na Federação Paulista de Futebol (FPF) e que conhecia muitos árbitros corruptos, aos quais levava em envelopes fechados, os resultados sugeridos para as partidas. Em entrevista ao Jornal Nacional de ontem, Wanderlei disse que nunca foi funcionário da FPF e negou todas as acusações. O empresário foi transferido para a sede da Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. O promotor José Reinaldo Guimarães Carneiro justificou a prisão de Pololi. ?Ele teve a prisão preventiva decretada por que temos indícios fortes e que fazia a cooptação dos árbitros e foi peso especificamente para investigação?, disse o promotor. A tomada de depoimento do empresário ainda está sendo agendada. ?Os detalhes sobre sua participação na máfia (do apito) nós vamos conhecer nos próximos dias, mas temos informações de que ele era uma pessoa bastante influente e atuante?, disse. Ao contrário do que fizeram os árbitros Edílson Pereira de Carvalho e Paulo José Danelon, o empresário já avisou que não pretende fazer opção pela chamada delação premiada - condição pela qual o acusado recebe benefício de redução de pena em troca informações sobre o crime que está sendo investigado.