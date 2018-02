Máfia do Apito: PF ouve seis árbitros A Polícia Federal deverá ouvir a partir desta terça-feira mais seis árbitros citados no inquérito que apura manipulação de resultados no futebol brasileiro, segundo informa o jornal "Diário de S. Paulo". De acordo com a publicação, serão ouvidos os depoimentos de Paulo César Oliveira, Salvio Fagundes Spinola Filho, os auxiliares Válter José dos Reis, Ana Paula de Oliveira e os ex-arbitros Emídio Marques Mesquita e Arthur Alves Junior.