Máfia do Apito: polícia indicia mais um O técnico em hardware Fernando Francisco Catarino, da cidade de Piracicaba, é mais um indiciado do escândalo do apito. Ele é acusado de ser um dos integrantes da quadrilha que fraudava resultados de futebol com a ajuda de árbitros. As escutas telefônicas realizadas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público de São Paulo mostram Fernando e o empresário Nagib Fayad, o Gibão, conversando sobre as apostas. ?Ele apostava. E apostava alto nas bancas de São Paulo e do Rio?, afirmou o promotor José Reinaldo Carneiro. ?O Fernando estava ciente de que os árbitros eram corrompidos?. Catarino afirmou ter relações de amizade com Gibão. O técnico negou, porém, que fazia parte da quadrilha de apostadores. Aos promotores e ao delegado Protógenes Queiróz, disse que apenas emprestava seu nome e o dinheiro para as apostas de Gibão. A dívida seria de R$ 60 mil. Após quase três horas de interrogatório, realizado na última segunda-feira, na sede da Polícia Federal de São Paulo, Catarino foi indiciado por formação de quadrilha, estelionato e crime contra a economia popular. Novo interrogatório - A pedido da defesa, Gibão foi novamente ouvido nesta terça, na sede do Gaeco. De acordo com Carneiro, o empresário manteve sua versão dos fatos, mas explicou melhor o esquema de apostas realizadas em Piracicaba e no Rio de Janeiro. Fayad também admitiu que conhecia Fernando, mas não desmentiu a versão apresentada pelo amigo. Nesta quarta, às 14h30, Fayad será ouvido pelos deputados da Comissão de Turismo e Desporto da Câmara, em Brasília. Já prestaram depoimentos os promotores Carneiro e Roberto Porto, o ex-árbitro Paulo José Danelon, o presidente da Federação Paulista de Futebol, Marco Polo Del Nero, e o presidente da Associação Nacional dos Árbitros, José de Assis Aragão.