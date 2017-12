Máfia: Gibão diz que parou de apostar Em depoimento na audiência pública da Comissão de Turismo e Desporto, na Câmara dos Deputados, em Brasília, o empresário Nagib Fayad, conhecido como Gibão, revelou que parou de jogar. Réu confesso, ele é apontado pela polícia como o chefe da máfia do apito, que contava com a participação de árbitros para manipular resultados de jogos de futebol e faturar com apostas na internet. Gibão garantiu nesta quarta-feira que, depois da revelação do escândalo, ele realmente parou de apostar. "Nunca imaginei que daria uma confusão tão grande. Foi a maior lição de minha vida. Hoje não jogo nem baralho", contou o empresário, que chegou a ficar preso na Polícia Federal, mas colaborou com as investigações e pôde ficar em liberdade. Assim como já tinha feito na Polícia Federal, Gibão admitiu que pagou R$ 30 mil para o ex-árbitro Paulo José Danelon manipular o resultado de 3 jogos do último Campeonato Paulista - Corinthians x Ponte Preta, Portuguesa Santista x União São João e Guarani x Atlético de Sorocaba. Sobre Edílson Pereira de Carvalho, outro ex-árbitro envolvido com a máfia do apito, Gibão disse que chegou a ter prejuízo em dois jogos apitados por ele no Campeonato Brasileiro: Palmeiras x Santos e Juventude x Figueirense. O empresário contou que teria perdido R$ 300 mil. Apesar de confirmar sua participação nas fraudes, Gibão garantiu que não ia atrás dos árbitros para que eles entrassem no esquema. "Nunca procurei juízes de futebol. Eles é que me procuraram", afirmou o empresário. A Comissão de Turismo e Desporto já ouviu outros personagens desse caso, numa tentativa de investigar a máfia do apito para propor mudanças na legislação esportiva. Os promotores José Reinaldo Carneiro de Bastos e Roberto Porto foram os primeiros convidados. Também estiveram em Brasília o presidente da Federação Paulista de Futebol, Marco Polo del Nero, e o ex-árbitro Paulo José Danelon, que é o réu confesso no esquema de manipulação.