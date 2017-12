Magnata admite investir no Corinthians O magnata russo Roman Abramovich, dono do Chelsea, estuda a possibilidade de investir no Corinthians, no Espanyol, no PSV, no Hapoel Tel Aviv e no Hibernian, da Escócia, informa a agência Efe. Segundo a página de internet Newsru.com, Abramovich, que detém a maior parte das ações do Chelsea, quer adquirir participações nos cinco clubes por meio de empresas terceirizadas e pessoal autorizado, como fez com o CSKA Moscou por meio da companhia petrolífera Sibneft, agora vendida ao Governo russo. O porta-voz de Abramovich, John Man, confirmou em Moscou que o magnata estaria disposto a gastar "valores consideráveis" na compra do Hapoel, embora tenha dito não saber se as negociações começaram. Man afirmou que a compra seria feita por meio de terceiros para não violar a norma da Uefa que proíbe a participação de clubes de um mesmo dono em torneios organizados pela entidade. Abramovich é o homem mais rico da Rússia, e possui uma fortuna avaliada em cerca de US$ 17 bilhões. Recebe várias ofertas e pedidos para investir em diferentes clubes, segundo seu porta-voz. "Há duas semanas foi realizado em Portugal um torneio de tênis cujos organizadores pediram patrocínio ao empresário, e poucos dias atrás ele recebeu uma solicitação similar por parte da equipe de Wimbledon", comentou o porta-voz. De acordo com a agência Kursor, as negociações de Abramovich com os proprietários do Happoel estariam sendo desenvolvidas por meio do multimilionário israelense Lev Levaev, oriundo da antiga União Soviética, e "fontes envolvidas aguardam o anúncio oficial do acordo para a próxima semana".