Magno Alves assina com o Ceará para 2017 e celebra: 'O bom filho a casa torna'

"O bom filho a casa torna". Foi assim que Magno Alves definiu sua contratação pelo Ceará, após deixar o Fluminense. Confirmado oficialmente como novo reforço do clube alvinegro, o veterano atacante de 40 anos chega como grande contratação para 2017, quando o time tentará mais uma vez retornar à Série A.

"O bom filho a casa torna. Muito feliz com esse retorno ao Ceará. Vou dar o máximo de mim, como sempre, para que este ano seja muito especial. Obrigado por todo carinho dessa torcida que sempre me abraçou!", disse ao site oficial do clube.

Esta será a terceira passagem de Magno Alves pelo Ceará, onde é ídolo. O jogador teve breve passagem pelo clube em 2010, quando marcou nove gols, e voltou depois em 2012. Em três anos, foram mais 84 bolas na rede. Agora, ele tentará chegar ao 100.º gol com a camisa do clube em 2017.

Com mais de 20 anos de carreira, Magno Alves estava no Fluminense desde o fim de 2015. Nesta passagem pelo clube carioca, onde também é ídolo, no entanto, sofreu com a falta de espaço, muito em função do momento que vive na carreira, e passou a maior parte do tempo no banco de reservas.

Já na reta final do Brasileirão, Magno Alves anunciou que não permaneceria no Fluminense. Além destes dois clubes, ele já atuou em diversos outros, como Criciúma, Atlético-MG, Sport e times da Coreia do Sul, Japão e Catar.