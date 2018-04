Magno Alves faz 2 e dá vitória ao Umm Salal no Catar

No confronto, o Seoul chegou a abrir 2 a 0 no primeiro tempo, com dois gols de Jung, mas o Umm Salal virou o placar com um gol de Magno Alves aos 10 minutos do segundo tempo, outro de Fabio Montezine aos 39 e novamente com Magno Alves aos 40. Os brasileiros Adilson, que é zagueiro, e Anderson (atacante), que entrou no segundo tempo no lugar de Jung, defenderam o Seoul no duelo desta quinta-feira.

Em outro jogo disputado nesta quinta pelas quartas de final da Liga dos Campeões da Ásia, o Pakhtakor Tashkent, do Usbequistão, empatou por 1 a 1 com Al-Ittihad Jeddah, da Arábia Saudita, jogando em casa.

As partidas de volta das quartas de final da competição serão disputadas no próximo dia 30. Na última quarta-feira, o Bunyodkor, time do Usbequistão comandado pelo brasileiro Luiz Felipe Scolari, venceu o Pohang Steelers, da Coreia do Sul, por 3 a 1, em casa, no jogo de ida. Em outro duelo disputado no mesmo dia pelas quartas de final, envolvendo dois times japoneses, o Kawasaki Frontale bateu o Nagoya Grampus por 2 a 1.