Magno Alves renova com o Fluminense Após mais de um mês de negociações, o atacante Magno Alves renovou o contrato o Fluminense. Diante da falta de propostas pelo seu passe, fixado em cerca de R$ 10 milhões, o atacante decidiu aceitar a oferta inicial do clube carioca. Agora, o jogador vai receber cerca de R$ 100 mil, o maior salário pago pela direção do clube.