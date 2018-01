Magno Alves vai à Justiça contra Flu Depois do atacante Roni, agora foi a vez de Magno Alves entrar com uma ação na Justiça do Trabalho contra o Fluminense. Ele alega que tem a receber do clube cinco meses de salários, 13° e 10 meses referentes ao direito de imagem. O jogador tem contrato com o Tricolor carioca até o dia 31 deste mês e está muito ressentido por não ter sido procurado pelos dirigentes para discutir a renovação contratual. Magno Alves havia dito que não julgaria a atitude tomada por Roni, enfatizando que ?cada um faz o que acha melhor para a família?. O jogador disse ter propostas de outros clubes e que espera resolver sua situação o mais breve possível.