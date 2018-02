Magoado, Aílton ainda sonha com a seleção A artilharia e os títulos de campeão alemão e da Copa da Alemanha fizeram do atacante paraibano Aílton uma estrela no pragmático futebol germânico. Seus 28 gols representaram quase um terço dos 79 marcados pelo Werder Bremem no Campeonato Alemão da temporada 2003/2004. O artilheiro, claro, comemora o melhor momento de sua carreira, mas sente que lhe falta algo: a convocação para a seleção brasileira. "Não sei mais o que fazer para chamar a atenção de (Carlos Alberto) Parreira", desabafa. O momento é favorável. Somente o francês Thierry Henry, com 29 gols, marcou mais que Ailton, nos campeonatos nacionais europeus. "Estou entre os três jogadores brasileiros que mais se destacaram na Europa e, no entanto, não tenho chance entre os melhores do meu País. É estranho, sinto que estou tão perto e tão longe da seleção", conta com uma ponta de mágoa. "E o que você faria se tivesse tanto destaque e não fosse reconhecido? Sonho muito com a seleção." A vontade de vestir a camisa canarinha é tamanha que ele até abriria mão de suas férias para disputar a Copa América, em julho. "Se eu for convocado, pego o avião e vou me apresentar imediatamente", garantiu ele, em sua volta ao Brasil. O atacante desembarcou hoje à tarde, no Recife. Da capital pernambucana seguiu de carro para a sua fazenda, na pequena Mogeiro, sua terra natal, na Zona da Mata paraibana, onde foi recebido com festa pelos seus conterrâneos. Ele volta a Alemanha, em 2 de julho para a pré-temporada. Diante de tantos gols, a imprensa alemã o elegeu o melhor jogador da Bundesliga, o campeonato nacional. Também foi convidado para se naturalizar pelo Catar e disputar as Eliminatórias asiáticas para a Copa do Mundo de 2006. Chegou a acertar sua transferência, mas a Fifa proibiu as "naturalizações de aluguel". Deixou de ganhar US$ 1,25 milhão por ano e bônus de US$ 400 mil. Mas o namoro com os asiáticos não acabou. Jogará no Catar quando se despedir dos alemães. Aílton não tem papas na língua. Já se envolveu numa ?pendenga? com a população de Gelsenkirchen, cidade do Schalke 04, clube que o contratou para duas temporadas. Numa entrevista, ele disse que a cidade não era muito interessante e não teria como se divertir. A maioria dos 270 mil habitantes chiou. "Fui mal interpretado, porém já está tudo resolvido. Vou comprar uma casa lá e morar com a minha família", disse o goleador que no Brasil defendeu Guarani e Santa Cruz. Mesmo sem ter realizado seu sonho de vestir a amarelinha, Aílton não perde o bom humor e garante que vai a Copa do Mundo de qualquer jeito. "Se não for para jogar, comentarei para alguma TV alemã", diz, aproveitando-se da notoriedade conquistada em seis anos de muitos gols.