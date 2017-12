Magoado, Beckham pede respeito a Ferguson David Beckham se disse magoado com o técnico Alex Ferguson, de sua ex-equipe, o Manchester United, pelos comentários a respeito de sua transferência para o Real Madrid. As declarações estão no documentário The Real Beckhamns, do canal britânico ITV. "Moralmente me senti ferido, porque sempre me envolvi muito com o time, me envolvendo 120%. A partir do que ele falou, deixamos de nos falar", disse o jogador de 28 anos, um dos grandes ídolos hoje do esporte mundial. "Queria um pouco mais de respeito depois de tantos anos de dedicação."