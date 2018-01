Magoado, Totti fala em deixar a Roma O jogador-símbolo da Roma está pensando seriamente em deixar o clube no final da temporada. O atacante Francesco Totti ficou muito magoado por ter sido alvo de garrafas de plástico lançadas pelos torcedores durante o jogo de quinta-feira contra o Siena, pela Copa da Itália (vitória por 5 a 1), e disse que o incidente poderá fazer com que vá embora. ?O que aconteceu foi muito triste, abriu uma ferida muito grande?, afirmou. O incidente ocorreu durante o primeiro tempo da partida. Os torcedores da Roma estavam lançando bombas de fumaça para o campo, o que prejudicava muito a visibilidade dos jogadores. O jogo foi interrompido e Totti, na condição de capitão e principal ídolo da Roma, dirigiu-se ao setor onde se concentrava a sua torcida para pedir que ninguém mais jogasse nada no gramado. Mas a reação dos torcedores foi surpreendente: passaram a vaiá-lo, insultá-lo e a atirar garrafas em sua direção. ?Não entendo o que aconteceu. Sinceramente, eu não merecia aquilo?, lamentou. Nos últimos dois anos, houve muitos rumores de que Totti deixaria a Roma, mas sempre surgiam por conta da delicada situação financeira do clube. Além disso, ele diz com freqüência que quer jogar num time que tenha condição de lutar por títulos ? o que não é o caso da Roma de hoje. No meio do ano passado, falou-se muito da possibilidade de ele se tornar mais um ?galáctico? no Real Madrid. ?Vou pensar muito na minha situação, mas não descarto deixar a Roma?, admitiu Totti nesta sexta-feira.