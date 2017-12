Magrão acha que Lapola falou demais As declarações exclusivas que o diretor de futebol do Palmeiras, Sebastião Lapola, deu ao JT, afirmando que alguns jogadores enterraram a equipe no ano passado, conturbaram o clima na Academia. Questionado sobre o assunto, o volante Magrão pediu ao dirigente que cite os atletas a quem se referiu. "Tenho certeza que não enterrei o time. Corri, lutei e dei o máximo de mim. Aliás, não sei o motivo pelo qual o Lapola falou isso. Mas sei que ele não deveria ter falado." Leia mais no Jornal da Tarde