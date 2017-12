Magrão critica erros de finalização Na liderança da Série B com 33 pontos, o Palmeiras praticamente garantiu a classificação para a segunda fase da competição. Mas os próprios jogadores admitem que a equipe ainda está distante do ideal. O volante Magrão, indignado com o excesso de gols perdidos da partida contra o Ceará sábado passado, em Sobral, cobrou um melhor desempenho nas conclusões. "Claro que estamos bem na tabela, mas time que quer subir para a Primeira Divisão não pode perder os gols fáceis que perdermos no último jogo. O gramado era horrível, mas não serve para justificar os erros. Não estou criticando individualmente nenhum atacante, mas sim todos que fazem parte do grupo. A dificuldade na Série B é grande, e as chances perdidas poderão fazer falta algum dia." A equipe volta a campo sábado que vem no Parque Antártica para enfrentar o lanterna União São João. O técnico Jair Picerni terá os retornos de Vágner Love e Diego Souza, que serviram a Seleção Brasileira que disputou os Jogos Pan-Americanos, e do zagueiro Leonardo, que cumpriu suspensão contra o Ceará. Pedrinho, recuperado de uma contusão na coxa direita, e Adãozinho, que não sente mais dores no nervo ciático, devem treinar fisicamente a partir de amanhã. Magrão não admite outro resultado contra o União que não a vitória. "Respeito todos os times, mas perder pontos em casa é impossível de aceitar." O técnico Jair Picerni afirmou que no momento, mais importante do que somar pontos, é deixar o time tranqüilo para disputar a próxima fase. "Sinceramente a briga com o Botafogo pela liderança da primeira fase não é o mais importante. Estamos bem na tabela e teremos dois jogos em casa (União e Sport) para garantir a vaga. Mas seria bom se o time vencesse para entrar na fase decisiva com moral." Picerni comemorou discretamente o retorno de Vágner Love ao time. "Deverá jogar contra o União São João. Mas aqui todos são titulares. O campeonato é difícil e exige entrega de todos." Esse sacrifício, na visão do goleiro Marcos, se justifica pelo objetivo de recolocar o Palmeiras na Primeira Divisão em 2004. "Não podemos reclamar muito. Jogamos em estádios pequenos e mal iluminados, mas a situação do Parque Antártica, pelo menos em termos de iluminação, não é muito diferente, apesar de ter melhorado um pouco nos últimos meses."