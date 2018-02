Magrão critica Passarella por Gil O volante Magrão, do Palmeiras, criticou o técnico do Corinthians, o argentino Daniel Passarella, pelo fato dele ter colocado o atacante Gil no banco de reservas no último domingo, na partida contra o Santo André. ?Isso que ele está fazendo com o Gil é uma palhaçada. O que o Tevez fez pelo Corinthians não é nada em comparação ao Gil. Falam do Tevez, mas quem está carregando o piano faz tempo é o Gil?, afirmou, durante o programa Arena, do canal SporTV. As críticas de Magrão devem ser comentadas pelo técnico Daniel Passarella nesta terça-feira, quando seu time volta a treinar. No domingo, o Corinthians enfrenta justamente o arqui-rival Palmeiras pelo Campeonato Paulista, no Estádio do Morumbi.