Magrão desfalca o Palmeiras em Marília O volante Magrão vai desfalcar a equipe do Palmeiras na partida deste sábado à noite contra o Marília, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogador - que realizou testes físicos na manhã desta sexta-feira - ainda não se recuperou plenamente de uma lesão muscular na coxa esquerda e vai ficar de fora. O técnico Jair Picerni confirmou que Elson vai ser o substituto. Magrão já havia desfalcado o Palmeiras na partida contra o Sport, na rodada anterior. Na oportunidade, ele cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo. O Alviverde terá ainda outra novidade. Sérgio entra no gol no lugar de Marcos, que está na seleção. Glauber ainda não está confirmado por Picerni, mas deverá deverá retornar à zaga, na vaga de Leonardo. O Palmeiras vai enfrentar uma forte pressão da torcida em Marília. Aguardado como o "jogo do ano" na cidade e região, o confronto, marcado para o estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, o Abreusão, já tem público definido. A previsão inicial da diretoria se confirmou e todos os 12 mil ingressos colocados à venda foram vendidos.