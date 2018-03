Magrão desfalca Palmeiras contra Vitória Magrão sentiu dores na coxa direita, deixou o treino desta quarta-feira a dez minutos do final, e está fora do jogo desta quinta-feira, no Palestra Itália, contra o Vitória. Havia uma dúvida sobre o substituto, mas ela foi desfeita por um dos envolvidos. ?Vai jogar o Magrão, pode ter certeza. Eu estou fora?, disse o sincero Diego Souza, após o treino. O motivo? ?O Picerni quer marcação dura contra eles e prefere escalar um volante a mais do que um meia?, conclui, apressadamente, Diego. Com a entrada de Marcinho, atrás, bem próximo de Leonardo e Nem, Alceu jogará como volante pela esquerda e Corrêa será deslocado para a direita. ?Minha perna direita é a melhor, consigo fazer bons lançamentos?, diz Corrêa, que fará a cobertura de Baiano e também poderá adiantar-se para ajudar Pedrinho na armação. Ele só vê um resultado aceitável para o Palmeiras. ?Nós não podemos nem empatar. Temos de vencer de qualquer jeito e começar a reação no campeonato. Quanto mais cedo melhor.?