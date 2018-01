Magrão deve enfrentar o Santa Cruz O volante Magrão pode ser a grande surpresa do Palmeiras para a partida contra o Santa Cruz, sábado à noite em Recife, estréia das duas equipes na segunda fase da Série B. Embora o departamento médico do clube não confirme, o JT apurou que o jogador já se recuperou da contratura na coxa esquerda que o afastou dos treinamentos nos últimos dias. Magrão não sente mais dores e poderá ser liberado para treinar com bola até quinta-feira, quanto termina o período de treinamentos que a equipe fará na cidade mineira de Extrema. Leia mais no Jornal da Tarde