Magrão e Alceu têm atrito durante treino Um desentendimento entre Magrão e Alceu fez com que o técnico Jair Picerni encerrasse o treinamento desta quarta-feira à tarde antes do previsto. O problema aconteceu durante uma disputa de bola entre os dois volantes, em que Magrão acusou o companheiro de ter lhe dado uma cotovelada. Após os primeiros xingamentos, Picerni decidiu intervir. "Se vocês querem sair na porrada, que o façam lá fora", disse. Visivelmente abatido, Alceu esteve na sala de imprensa e conversou com os jornalistas. "Isso não poderia ter acontecido. Tudo começou com uma pequena confusão, mas eu não tive em nenhum momento a intenção de machucar. São lances normais, mas desta vez o Magrão achou que eu abri demais o braço. É chato ver que o treino foi interrompido por causa desse incidente", disse o jogador. Magrão deixou a Academia de Futebol irritado, sem dar entrevistas. Picerni quer aproveitar os dias em que a equipe ficará sem jogar (voltará a campo apenas no sábado de Carnaval) para fazer testes. Nesta quarta-feira, utilizou o meia Pedrinho no time titular. "Vivo a expectativa de ver o que o Picerni vai decidir. Estou bem fisicamente, mas tenho que respeitar quem está jogando. Depois de tantas contusões, tenho até medo de fazer planos", disse Pedrinho. O meia, que está sob os cuidados de um nutricionista e acrescentou alguns suplementos alimentares à sua dieta, quer acabar com o estigma de que é um jogador apenas para o segundo tempo. "Normalmente entro quando o time está empatando ou perdendo. Mas não é sempre que o pessoal do banco de reservas consegue resolver."