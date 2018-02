Magrão e Thiago Gentil trocam tapas Os jogadores Magrão e Thiago Gentil trocaram tapas no treinamento do Palmeiras desta terça-feira. A confusão começou numa dividida. Gentil entrou forte e derrubou Magrão. O volante levantou e acertou o atacante com um tapa. A confusão só não foi maior porque Gláuber estava próximo e apartou a briga. No final do treino, Thiago Gentil se recusou a conversar com os jornalistas. Magrão também não falou, mas enviou um recado, por intermédio do assessor de imprensa Guilherme Prado. "Ele (Magrão) assume que discutiu, mas não a briga." Segundo o assessor, Magrão disse que não foi nada demais.