Magrão esquece a dor e quer jogar O volante Magrão está fazendo de tudo para jogar a próxima partida do Palmeiras, quarta-feira, contra o Criciúma. Ontem, todo o elenco descansou, menos ele: esteve no CT do clube para aprimorar a parte física. Mesmo com a mão esquerda enfaixada (fraturou os ossos de dois dedos há duas semanas), o jogador vem treinando normalmente com o grupo desde sexta-feira. A mão está inchada e a dor incomoda, mas a garra continua a mesma. ?Ficar parado é muito ruim, principalmente quando a gente sabe que pode ser útil.? Magrão será avaliado nesta segunda e só então saberá se poderá jogar. As chances são pequenas.