Magrão faz 4 gols na vitória do Gamba Com quatro gols do atacante Magrão, ex-São Caetano, a equipe do Gamba de Osaka goleou hoje o Shimizu S-Pulse por 4 a 1 na primeira partida da Liga do Japão depois da interrupção de quase três mêses para a realização da Copa do Mundo. O Gamba segue em quarto lugar com 16 pontos, a cinco do líder Marinos de Yokohama. O S-Pulse caiu para o décimo lugar. Na outra partida da rodada, o FC Tokio ganhou do Sanfrecce Hiroshima por 4 a 0.