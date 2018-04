Magrão faz seu jogo de número 200 O volante Magrão, um dos líderes do atual elenco, completa nesta terça-feira, contra o Cruzeiro, a sua 200ª partida com a camisa do Palmeiras. Ele chegou ao clube no ano 2000, onde ficou até 2002. Se transferiu para o São Caetano e retornou ao Parque Antártica no início do ano passado. "É bastante jogo. O Marcão (goleiro Marcos) até brincava comigo perguntando se tinham contado também os treinamentos, os coletivos. Espero fazer 300, 400 jogos pelo Palmeiras. Não foi fácil chegar a essa marca", comenta o jogador, de 25 anos. Magrão é visto pela torcida como o grande símbolo de raça. Conseguiu, nesses três anos de Palmeiras, se tornar um ídolo. Marcou 24 gols. Só é ultrapassado, do atual elenco, pelo atacante colombiano Muñoz, que fez 32 gols com a camisa palmeirense. "Por eu jogar de volante, acho que fiz muitos gols aqui", afirma Magrão. "Mas eu não sei se posso me considerar um ídolo. O que eu faço apenas é ter muito respeito por um time que dá todo o meu sustento", diz. Jogar no Palmeiras, para ele, foi uma realização tanto profissional quanto pessoal. "São poucos os jogadores que conseguem manter uma regularidade, é isso que eu busco. Eu consegui realizar um sonho. Primeiro por jogar em uma equipe como o Palmeiras. E, depois, por agradar a minha família, que queria que eu atuasse aqui." A estréia do volante aconteceu no dia 3 de agosto de 2000, contra o Botafogo. Do atual grupo de jogadores, perde apenas para os goleiros Marcos, que já jogou 278 vezes, e para Sérgio, que defendeu a equipe em 226 ocasiões. Nesses três anos de clube, Magrão assume que viveu os melhores e os piores momentos de sua carreira como jogador de futebol. "O momento de mais emoção, sem dúvida, foi a conquista da Série B (ano passado), por tudo o que passamos, por todas as dificuldades. E a fase mais difícil foi quando o Palmeiras foi rebaixado, em 2002. Eu não estava aqui (foi emprestado ao São Caetano), mas senti. Tinha vínculo com o clube, foi complicado para mim. Foi a grande decepção da minha carreira."