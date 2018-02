Magrão fica irritado com polêmica Magrão ficou uma fera com a repercussão de suas declarações sobre Tevez. Segundo o volante do Palmeiras, parte da imprensa deturpou o que ele havia dito sobre o argentino num programa da SporTV, segunda-feira. "É palhaçada", disparou Magrão, nesta terça, na saída do treino. Ele nem quis parar para dar entrevistas. Foi para o vestiário pisando duro. No programa da SporTV, Magrão havia reclamado que fazem muita badalação em cima de Tevez e que pouco se fala sobre Gil. "O Tevez não fez um nada perto do que o Gil já fez pelo Corinthians. Gil carrega o piano há muito tempo", afirmou. Mas Candinho saiu em defesa de Magrão. "Ele não atacou o Tevez, ele defendeu o Gil, que é amigo dele", disse o técnico do Palmeiras. O tumulto gerado pelas declarações de Magrão sobre Tevez surgiu um dia após outra polêmica envolvendo jogadores palmeirenses na imprensa. No domingo, um boato sobre uma suposta briga entre Marcos e Corrêa, após a derrota para a Portuguesa, já havia agitado o ambiente. "Não houve briga nenhuma", afirmou Candinho. O técnico contou em detalhes o que aconteceu no vestiário do Palestra Itália após o jogo com a Portuguesa: "O Marcos entrou ironizando, dizendo que o Palmeiras tinha virado o Robin Hood, que tira dos ricos e dá para os pobres. Eu mesmo disse para ele não falar assim. Ele nem se dirigiu ao Corrêa, que estava ao meu lado, assim como o Magrão. E os dois, de fato, estavam comentando sobre o jogo, lamentando alguns erros. Mas tudo isso numa boa, sem essa de discussão ou briga." Candinho prometeu aos jogadores que ele mesmo iria apurar quem levou notícias falsas do vestiário para a imprensa. "E vamos ficar espertos para ver quem anda freqüentando o vestiário", disse o técnico.