Magrão já recebeu alta do hospital O volante Magrão, do Palmeiras, recebeu alta nesta sexta-feira de manhã do Hospital São Luiz, em São Paulo (SP), após sofrer afundamento de um osso da testa na partida da Seleção com a Guatemala. "Está um pouco dolorido no local, mas não foi dessa vez que fiquei louco", disse. Ele recebeu alta dos médicos Jorge Roberto Pagura e Vinícius Martins. Magrão ficará afastado dos campos durante dois meses. Em 15 dias, passará por novos exames. Se nada for constatado, poderá retomar os treinos, evitando os cabeceios. Em um mês, fará uma tomografia de checagem.