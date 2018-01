Magrão nega ida para a Udinese A notícia de que o Palmeiras está negociando Magrão com a Udinese irritou o jogador. Hoje, ele convocou a imprensa por meio de sua assessoria para negar que esteja sabendo da transação. No entanto, as duas diretorias seguem conversando e uma reunião deve ocorrer nas próximas horas para acertar detalhes, como duração do contrato e forma de pagamento. O valor está definido: US$ 3,5 milhões. "No início do ano tive uma proposta do Japão que não acabou se concretizando. Em 2002, fui procurado por um clube alemão mas permaneci no Palmeiras. Muitas vezes as negociações ocorrem sem que o jogador fique sabendo. Tenho certeza de que se algo existisse neste sentido, meu procurador (Juan Figer) teria me falado", disse Magrão. Figer tem uma ótima relação com os dirigentes da Udinese. Vários de seus jogadores já defenderam ou defendem a equipe, como o lateral-esquerdo Jorginho Paulista, hoje no São Paulo, o lateral Alberto e o atacante Warley, que parmanecem na Itália. "Tenho contrato com o Palmeiras até 2005 e só saio daqui para o exterior", afirmou o volante. O meia Adãozinho também desmentiu que esteja indo para o Flamengo. Ele chegou a dizer que as notícias o estariam prejudicando. Na quarta-feira, no jogo-treino contra o Juventus, iniciou no banco de reservas. Para contratar o jogador, os cariocas teriam de desembolsar R$ 1 milhão para pagar a multa rescisória. ?Sou atleta do Palmeiras e só converso assunto do Palmeiras.? Enquanto isso, Jair Picerni voltou a cobrar a contratação de um atacante. "Temos aqui o Anselmo, o Thiago Gentil e o Muñoz, que caem muito pelos lados. Preciso de um matador." O Palmeiras volta a campo no dia 23 para enfrentar o Vitória no Parque Antártica. Na última vez que os dois times se enfrentaram, em novembro, o Vitória venceu por 4 a 3 em Salvador, rebaixando o Palmeiras para a Série B do Campeonato Brasileiro. "Isso já passou. Jogadores que atuaram naquele dia foram embora do Parque Antártica. Muitas vezes é bom tomar uma ?bolachada? para crescer. O Palmeiras está melhorando, chegou o momento de provarmos isso em campo." Amanhã, no Palestra Itália, haverá jogo-treino contra o União São João. No dia 17, o rival é o Ituano.