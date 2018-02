Magrão, para vencer, lembra tropeços O volante Magrão, convocado na sexta-feira para os próximos dois jogos da seleção brasileira nas Eliminatórias da Copa da Alemanha, pede dedicação total do Palmeiras contra a Portuguesa, neste domingo, e lembra das sofridas derrotas para Guarani e Flamengo, no final do Brasileirão do ano passado, que por pouco não tiraram o time da Libertadores deste ano. "Uma lição que tivemos no ano passado, quando perdemos dois jogos dados como ganhos, é que, se tivéssemos feito a lição de casa, no mínimo a gente não teria que ter passado o sufoco dos dois jogos com o Tacuary", diz Magrão. "A Portuguesa será talvez um dos jogos mais difíceis para nós, não podemos relaxar e achar que vai ser fácil." Depois do mau começo de ano, Magrão sabe que o bom momento é frágil e pode acabar em caso de derrota. "Na verdade, temos jogo importante na quarta (contra o Santo André, pela Libertadores) e muito dele vai depender do que acontecer neste jogo." Aos 26 anos, Magrão chegou à terceira convocação da carreira. "Recebo como se fosse a primeira, mas com muito mais tranqüilidade. Sei que estou no caminho certo." O volante quase se transferiu para o futebol russo no ano passado e admite que o fato de ter ficado, seguindo conselhos do colega Marcos, o deixa mais perto da seleção. "A convocação não depende só de mim, depende muito do Palmeiras estar bem." Porém, ainda sonha em receber salário em dólares. "Jogando no Brasil, você ganha o suficiente para viver bem, mas não para ter sua independência financeira. A não ser os malucos da MSI que chegaram pagando US$ 200 mil."